S7 Arena – новая зимняя площадка в центре Новосибирска

С 27 декабря начинает работу S7 Arena – место притяжения для всех любителей хоккея.

Новая площадка находится во дворе гостиницы «Центральная» в Новосибирске.

В течение всего зимнего сезона здесь можно учиться играть в хоккей, устраивать тренировки с друзьями или просто кататься на коньках. S7 Arena уже открыта – с 11:00 до 21:00 с понедельника по четверг, с 10:00 до 22:00 с пятницы по воскресенье – и продолжит свою работу до конца марта 2020 года.

На новогодних праздниках начинаются регулярные бесплатные тренировки под руководством тренеров ХК «Сибирь» для детей от шести до десяти лет. S7 Arena дает отличную возможность для старта талантливым ребятам, которые хотели бы попробовать свои силы в хоккее.

Тренировки планируется проводить дважды в неделю, а в конце зимы будут организованы соревнования среди всех, кто активно занимался. Лучшие ребята, по желанию, будут приглашены на просмотр в детскую школу ХК «Сибирь».

Расписание площадки также включает еженедельные тренировки для взрослых. Кроме того, на S7 Arena предусмотрена возможность забронировать каток для игры с друзьями, коллегами или дворовой команды. Каждый день «час хоккея» зафиксирован на время с 20:00 до 21:00.

Для детских тренировок запланировано время с 18:30 до 20:00 по вторникам и четвергам, для взрослых – с 17:00 до 18:30 по субботам. Записаться на занятия или арендовать каток для игры своей команды можно будет с 1 января 2020 года на сайте S7.ru.

Фото: S7