«Спартак» одержал 4-ю победу подряд и забил 5 голов за матч в шестой раз в сезоне

Теги Спартак Олег Знарок КХЛ Хоккей

«Спартак» на выезде разгромил «Сибирь» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Красно-белые продлили победную серию до четырех игр. Ранее они обыграли «Витязь» (6:0), «Сочи» (5:4 ОТ) и «Барыс» (3:1).

Добавим, что команда тренера Олега Знарка забрасывает за матч как минимум пять шайб в шестой раз в текущем сезоне.

В настоящее время «Спартак» занимает четвертое место в таблице Западной конференции, имея в активе 51 очко в 40 встречах.

Сибирь – Спартак 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)
Дата проведения
25 декабря, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Цыплаков (Хохлачев, Вишневский)
0:2 – 34 Кутейкин (Тришин, Юньков)
0:3 – 37 Зубов (Рылов, Даугавиньш)
0:4 – 38 Юньков (Котляревский, Хохлачев)
0:5 – 45 Ганзл (Даугавиньш, Федоров)

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