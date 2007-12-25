«Спартак» одержал 4-ю победу подряд и забил 5 голов за матч в шестой раз в сезоне

«Спартак» на выезде разгромил «Сибирь» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Красно-белые продлили победную серию до четырех игр. Ранее они обыграли «Витязь» (6:0), «Сочи» (5:4 ОТ) и «Барыс» (3:1).
Добавим, что команда тренера Олега Знарка забрасывает за матч как минимум пять шайб в шестой раз в текущем сезоне.
В настоящее время «Спартак» занимает четвертое место в таблице Западной конференции, имея в активе 51 очко в 40 встречах.
- Дата проведения
- 25 декабря, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
- 0:1 – 1 Цыплаков (Хохлачев, Вишневский)
- 0:2 – 34 Кутейкин (Тришин, Юньков)
- 0:3 – 37 Зубов (Рылов, Даугавиньш)
- 0:4 – 38 Юньков (Котляревский, Хохлачев)
- 0:5 – 45 Ганзл (Даугавиньш, Федоров)