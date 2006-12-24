Никита Зайцев: «Гардинер рассказал, что мою жену видели целующейся с мужчиной в ночном клубе»

Защитник «Оттавы» рассказал об изменах своей бывшей супруги Маргариты.

Ранее хоккеист со своими родственниками отобрал детей у бывшей жены. Сейчас пара судится.

«Сколько времени идет борьба за детей? Началось это в мае, когда я подал на развод. Она знала, что я узнал обо всем. Думаю, она ожидала такого шага с моей стороны. Узналось все после сезона, после плей-офф. В Америке просто немножко не принято говорить об этом игроку во время сезона. Но как только мы закончили сезон, ко мне подошли мой напарник и наш генеральный менеджер.

Мы играли в плей-офф с «Бостоном». После этой серии подходит Джейк Гардинер (экс-одноклубник Зайцева в – прим. Sports.ru). Он сказал: «Никита, что с твоей женой?» Я говорю: «Да ничего. А что?» Он говорит: «Просто ее видели целующейся с мужчиной у нас в ночном клубе». Они сказали, что мне надо что-то делать и отправлять ее домой, иначе она мое лицо просто уничтожит и сотрет в порошок. «То, что она творит за твоей спиной, не лезет ни в какие рамки», – сказали мне.

У меня были аудиозаписи, где Маргарита лично призналась, что у нее была половая связь с этим человеком по имени Брэд Роджерс. Об этом она сказала подружке жены Никиты Сошникова, что тоже есть на аудиозаписях.

После этого, казалось бы, все решено: мы разводимся. Маргарита приезжает в Москву, я ей предоставляю дом. Потом выходит вот такая вот ситуация в моем доме, появляется с наркотиками. В этот день девочки были наверху и могли спуститься вниз в любой момент.

Зачем она привела этого мужчину в дом? У меня нет ответа на этот вопрос. Я до сих пор не могу понять. После конкретного видео я уже с ней не общался. Здесь мне уже не о чем разговаривать с этим человеком. Мое мнение, что этот человек просто с детьми уже никак не может находиться. Это просто недопустимо», – приводит слова Зайцева Sport24 со ссылкой на передачу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.

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