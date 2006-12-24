«Торонто» победил «Каролину» (8:6), выигрывая по ходу матча 3:0 и уступая 3:5 и 4:6

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«Торонто» переиграл «Каролину» (8:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

За стартовые пять минут игры «Мэйпл Лифс» забросили три шайбы и повели 3:0.

Но до перерыва «Каролина» отыграла две шайбы, а во втором периоде забили еще три гола.

В третьем периоде «Торонто» уступал со счетом 4:6, после чего забросил в течение минуты три шайбы подряд и установил окончательный счет, забив в пустые ворота.

Самым результативным игроком матча стал нападающий Митч Марнер. На его счету дубль и три результативные передачи. Добавим, что «Торонто» выиграл пятую игру подряд.

Sports.ru провел текстовую трансляцию матча «Торонто» – «Каролина».

Торонто – Каролина 8:6 (3:2, 0:3, 5:1)
Дата проведения
23 декабря, 22.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Спецца (Михеев, Таварес)
2:0 – 3 В. Нюландер (Таварес)
3:0 – 5 Таварес (Керфут, Спецца)
3:1 – 13 Макгинн (Валльмарк, Пеши)
3:2 – 19 Нечас (Нидеррайтер, Валльмарк)
3:3 – 35 Нечас (Дзингел, Хаула)
3:4 – 35 Хаула (Нечас)
3:5 – 36 Свечников (Терявяйнен, Дж.Стаал)
4:5 – 42 Мэттьюс (Марнер, Хайман)
4:6 – 45 Хаула (Нечас, Дзингел)
5:6 – 51 Марнер (Бэрри, Мэттьюс)
6:6 – 51 Бэрри (Хайман, Марнер)
7:6 – 52 Марнер ()
8:6 – 58 Энгвалл (Хайман)

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