«Торонто» победил «Каролину» (8:6), выигрывая по ходу матча 3:0 и уступая 3:5 и 4:6

«Торонто» переиграл «Каролину» (8:6) в матче регулярного чемпионата .

За стартовые пять минут игры «Мэйпл Лифс» забросили три шайбы и повели 3:0.

Но до перерыва отыграла две шайбы, а во втором периоде забили еще три гола.

В третьем периоде уступал со счетом 4:6, после чего забросил в течение минуты три шайбы подряд и установил окончательный счет, забив в пустые ворота.

Самым результативным игроком матча стал нападающий . На его счету дубль и три результативные передачи. Добавим, что «Торонто» выиграл пятую игру подряд.

Sports.ru провел текстовую трансляцию матча «Торонто» – «Каролина».