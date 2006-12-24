«Торонто» победил «Каролину» (8:6), выигрывая по ходу матча 3:0 и уступая 3:5 и 4:6

«Торонто» переиграл «Каролину» (8:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
За стартовые пять минут игры «Мэйпл Лифс» забросили три шайбы и повели 3:0.
Но до перерыва «Каролина» отыграла две шайбы, а во втором периоде забили еще три гола.
В третьем периоде «Торонто» уступал со счетом 4:6, после чего забросил в течение минуты три шайбы подряд и установил окончательный счет, забив в пустые ворота.
Самым результативным игроком матча стал нападающий Митч Марнер. На его счету дубль и три результативные передачи. Добавим, что «Торонто» выиграл пятую игру подряд.
Sports.ru провел текстовую трансляцию матча «Торонто» – «Каролина».
- Дата проведения
- 23 декабря, 22.00, «Scotiabank Arena»
- 1:0 – 1 Спецца (Михеев, Таварес)
- 2:0 – 3 В. Нюландер (Таварес)
- 3:0 – 5 Таварес (Керфут, Спецца)
- 3:1 – 13 Макгинн (Валльмарк, Пеши)
- 3:2 – 19 Нечас (Нидеррайтер, Валльмарк)
- 3:3 – 35 Нечас (Дзингел, Хаула)
- 3:4 – 35 Хаула (Нечас)
- 3:5 – 36 Свечников (Терявяйнен, Дж.Стаал)
- 4:5 – 42 Мэттьюс (Марнер, Хайман)
- 4:6 – 45 Хаула (Нечас, Дзингел)
- 5:6 – 51 Марнер (Бэрри, Мэттьюс)
- 6:6 – 51 Бэрри (Хайман, Марнер)
- 7:6 – 52 Марнер ()
- 8:6 – 58 Энгвалл (Хайман)
Holy moly. @AM34 pic.twitter.com/pyOR0pEh71— NHL GIFs (@NHLGIFs) December 23, 2019