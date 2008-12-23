Ржига может возглавить «Салават», если не изменятся результаты команды

Милош Ржига рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера «Салавата Юлаева».
По информации «Бизнес Online», чешский специалист может возглавить уфимский клуб, если в ближайшее время результаты команды не поменяются в лучшую сторону.
Отмечается, что в прошлом сезоне руководство клуба уже раздумывало о приглашении Ржиги в клуб.
В настоящее время команда тренера Николая Цулыгина проиграла 8 из 10 последних матчей и занимает 6-е место в таблице Восточной конференции.
Ранее Ржига работал в КХЛ со «Спартаком», «Атлантом», СКА и «Слованом». Сейчас он является главным тренером сборной Чехии.
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