«Питтсбург» и «Калгари» интересуются Ковальчуком

«Калгари» и проявляют интерес к нападающему Илье Ковальчуку. Об этом сообщил журналист The Fourth Period Дэвид Паньотта.

Напомним, россиянин прошел процедуру драфта отказов и стал неограниченно свободным агентом.

Ранее стало известно, что к нему проявляют интерес четыре команды , одна из них – «Бостон».

«Слышал, что «Бостон», и «Питтсбург» входят в список команд, которые интересуются [Ковальчуком]. Он надеется подписать контракт на этой неделе и вернуться на лед как можно скорее, но, конечно, нет никаких гарантий», – написал Паньотта.

Ковальчук начинал нынешний сезон в составе . На счету 36-летнего игрока 9 (3+6) очков в 17 матчах при показателе полезности «-10».

Ковальчук готов подписать минимальный контракт в НХЛ. Есть интерес у «Бостона»

Ковальчук хотел всего и сразу, поэтому его возвращение в НХЛ обернулось провалом