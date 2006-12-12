Роман Ротенберг: «Надеемся раскрутить хоккей в Китае в ближайшие годы»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился мнением о развитии хоккея в Китае.

Напомним, китайский «Куньлунь» выступает в с 2016 года.

«Четыре года КХЛ на китайском рынке. Посещаемость увеличилась, я и сам там был. Почему не удается раскрутить хоккей как продукт? Такой вопрос возникает, когда понимаешь потенциал китайского рынка. Когда у людей появляется интерес к продукту, когда хоккей выигрывает конкуренцию у других видов развлечений, только тогда можно привлечь аудиторию.

Тут человеческий фактор. За десять лет нам удалось построить успешный клуб КХЛ в Санкт-Петербурге, который коммерчески успешнее, чем многие клубы РПЛ. Это пример того, что можно создать, но для этого нужна сильная команда людей и интерес.

В Китае можно раскрутить интерес к хоккею, но думаю, что нужен интерес государства. Там сейчас больше интересуются футболом, сейчас мы не видим шагов и показателей касательно хоккея, хотя там скоро Олимпиада. Мы надеемся раскрутить в ближайшие годы хоккей в Китае», – сказал Ротенберг.

Зимняя Олимпиада в пройдет в 2022 году.

Роман Ротенберг: «Огромный плюс, что в КХЛ играет «Куньлунь» – это возможность изучить инфраструктуру ОИ»