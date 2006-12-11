ЦСКА предложил долгосрочный контракт Сорокину и интересуется Голдобиным и Зыковым

Теги ЦСКА Айлендерс Ванкувер НХЛ КХЛ Вегас Илья Сорокин Николай Голдобин Валентин Зыков Игорь Есмантович Спорт-Экспресс Хоккей

ЦСКА сделал предложение голкиперу Илье Сорокину касательно подписания нового контракта.

«Мы сделали предложение Сорокину о продлении контракта. Предложили долгосрочное соглашение», – заявил президент клуба Игорь Есмантович.

Действие контракта Сорокина завершится в конце сезона. Права в НХЛ на него принадлежат «Айлендерс»

Также функционер сообщил, что ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Вегаса» Валентину Зыкову и форварду «Ванкувера» Николаю Голдобину.

«На данный момент у нас есть интерес к двум форвардам – Зыкову и Голдобину», – добавил Есмантович.

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