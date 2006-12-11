ЦСКА предложил долгосрочный контракт Сорокину и интересуется Голдобиным и Зыковым

ЦСКА сделал предложение голкиперу Илье Сорокину касательно подписания нового контракта.
«Мы сделали предложение Сорокину о продлении контракта. Предложили долгосрочное соглашение», – заявил президент клуба Игорь Есмантович.
Действие контракта Сорокина завершится в конце сезона. Права в НХЛ на него принадлежат «Айлендерс»
Также функционер сообщил, что ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Вегаса» Валентину Зыкову и форварду «Ванкувера» Николаю Голдобину.
«На данный момент у нас есть интерес к двум форвардам – Зыкову и Голдобину», – добавил Есмантович.