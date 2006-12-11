ЦСКА предложил долгосрочный контракт Сорокину и интересуется Голдобиным и Зыковым

сделал предложение голкиперу Илье Сорокину касательно подписания нового контракта.

«Мы сделали предложение Сорокину о продлении контракта. Предложили долгосрочное соглашение», – заявил президент клуба Игорь Есмантович.

Действие контракта Сорокина завершится в конце сезона. Права в НХЛ на него принадлежат

Также функционер сообщил, что ЦСКА проявляет интерес к нападающему Валентину Зыкову и форварду «Ванкувера» Николаю Голдобину.

«На данный момент у нас есть интерес к двум форвардам – Зыкову и Голдобину», – добавил Есмантович.