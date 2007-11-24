Президент ЦСКА Есмантович: «Как удержать Капризова в России при жестком потолке зарплат?»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович поделился мнением о национальной программе подготовки хоккеистов «Красная машина».

- ЦСКА с его передовой системой подготовки хоккеистов и школой, которая за последнее время выигрывала первенства России в разных возрастах, включая «Кубок Газпромнефти», эта программа будет полезна?

– Да, очень полезна! Она поможет аккумулировать весь опыт отечественного хоккея. Вдобавок этот проект поможет тренерам определить разницу между подготовкой игроков высшего уровня, что очень важно для формирования сборных команд и для массового хоккея.

Хотел бы добавить от себя. ФХР и Минспорт провели отличную работу. С помощью этой программы наверняка будут подготовлены игроки для олимпийской сборной в Пекине.

Но и ребята, победившие на Олимпийских играх в Пхенчхане, еще в самом соку, отлично себя зарекомендовали в нынешнем чемпионате и в складывающейся ситуации могут принести пользу сборной на Играх-2022.

Однако я как руководитель знаменитого на весь мир клуба не понимаю, как в нынешних условиях сохранить в своей команде лучших игроков. Капризов, Григоренко, Нестеров, Марченко, Сорокин – у них после этого сезона заканчиваются контракты.

Как их удержать в России в условиях будущего жесткого потолка зарплат? В ЦСКА, одном из базовых клубов сборной, ныне играют 8 олимпийских чемпионов, есть чемпионы мира.

Может, ФХР и Минспорту стоит подумать, собрать рабочую группу из этих ведомств, определиться со стратегией и разработать дополнительную программу – как сократить отток сильнейших хоккеистов из КХЛ, которые могут в ближайшее время уехать в и европейские лиги?

Жесткий потолок зарплат в повлечет некоторые юридические вещи, препятствующие тому, чтобы эти ребята остались играть в России.

- В последнее время ЦСКА лихорадит: чемпиону с трудом даются заброшенные шайбы и победы. Что случилось?

– В хоккее для успеха очень важны нюансы, мелочи. Начиная с психологии. В последнее время мы растеряли ряд мелочей, которые дают результат. Спады бывают у всех. Это надо пройти, что мы сейчас и делаем. Без поражений не бывает побед.

- На днях ЦСКА подписал нападающих Коростелева и шведа . Прокомментируйте приобретения.

– Коростелев – парень из нашей школы. Полтора года назад он вместе с Точинским прошел с командой предсезонку, но решил использовать еще один шанс зацепиться за НХЛ. Теперь наш воспитанник вернулся в ЦСКА, будем работать.

Что касается шестого легионера, то он был в команде и в прошлом сезоне. Скаутская служба отлично сработала. Были варианты пригласить игрока из Швейцарии, Швеции и Северной Америки. Мы остановились на Марио.

- В команде останется шесть легионеров? Или от кого-то придется отказаться?

– Нет, будем работать с шестью иностранцами, – отметил Есмантович.