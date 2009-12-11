Владислав Третьяк: «К возврату пива на стадионы отношусь положительно, оно связано со спортивными мероприятиями»

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением о возможном принятии закона, разрешающего продажу пива на стадионах.

«Я положительно отношусь к тому, чтобы вернуть алкогольное пиво на хоккейные стадионы. Этот напиток связан со многими спортивными мероприятиями. Пивные компании за границей привязаны к хоккейным и футбольным клубам.

А культура пития зависит от каждого человека. Мы не пропагандируем крепкие напитки. Как президент ФХР я считаю, что этот договор пойдет на пользу. В Думе я буду голосовать за возврат алкогольного пива на трибуны», – сказал Третьяк.