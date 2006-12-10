Зайцев заблокировал 7 бросков в матче с «Бостоном», все игроки «Оттавы» – 29

Защитник «Оттавы» Никита Зайцев заблокировал 7 бросков соперника в матче регулярного чемпионата с «Бостоном» (5:2).

Всего игроки «Сенаторс» сделали 29 блок-шотов.

У россиянина лучший показатель в команде, а вторым стал другой защитник канадского клуба Марк Боровецки (6).

Зайцев провел на льду 23 минуты 16 секунд (больше всех в «Сенаторс», 0:06 – в большинстве, 4:05 – в меньшинстве, полезность «0»). Допустил 1 потерю шайбы.

В 30 матчах текущего сезона у Зайцева 7 (0+7) очков при нулевом показателе полезности.