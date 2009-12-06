Торнтон ударил вратаря «Каролины» Мразека кулаком в голову

В матче регулярного чемпионата между «Каролиной» и «Сан-Хосе» (3:2 Б) произошла стычка.

Во втором периоде нападающий «Шаркс» попытался добить шайбу в ворота Петра Мразека, когда голкипер уже накрывал ее ловушкой. Чешский вратарь махнул клюшкой в сторону форварда. После этого Торнтон ударил Мразека кулаком в голову. В результате голкипер упал на лед и у ворот началась потасовка.

По итогам инцидента Торнтон получил 2-минутный штраф за удар Мразека клюшкой и 2 минуты штрафа за грубость.

Вратарь также получил 2 минуты штрафа за удар соперника клюшкой.