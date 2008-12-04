Том Уилсон – Торнтону: «У меня хотя бы есть перстень»

«Вашингтон» обыграл «Сан-Хосе» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В третьем периоде капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин вступил в стычку с форвардом «Шаркс» Эвандером Кэйном. Инцидент произошел после силового приема Кэйна против защитника Радко Гудаса.
В потасовке также принял участие форвард Том Уилсон.
После этого завязалась словесная перепалка между нападающим «Сан-Хосе» Джо Торнтоном и Уилсоном.
Журналист Брэди Треттенеро сообщил, что Торнтон сказал: «Он [Эвандер Кэйн] уложил бы тебя спать».
На что Уилсон ответил: «У меня хотя бы есть перстень».
Уилсон имел в виду перстень за победу в Кубке Стэнли. Торнтон не выигрывал этот трофей.
«Сан-Хосе» – «Вашингтон». Овечкин вступил в стычку с Кэйном, заступившись за Гудаса