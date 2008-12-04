Том Уилсон – Торнтону: «У меня хотя бы есть перстень»

«Вашингтон» обыграл «Сан-Хосе» (5:2) в матче регулярного чемпионата .

В третьем периоде капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин вступил в стычку с форвардом «Шаркс» Эвандером Кэйном. Инцидент произошел после силового приема Кэйна против защитника Радко Гудаса.

В потасовке также принял участие форвард Том Уилсон.

После этого завязалась словесная перепалка между нападающим Джо Торнтоном и Уилсоном.

Журналист Брэди Треттенеро сообщил, что Торнтон сказал: «Он [Эвандер Кэйн] уложил бы тебя спать».

На что Уилсон ответил: «У меня хотя бы есть перстень».

Уилсон имел в виду перстень за победу в Кубке Стэнли. Торнтон не выигрывал этот трофей.

«Сан-Хосе» – «Вашингтон». Овечкин вступил в стычку с Кэйном, заступившись за Гудаса