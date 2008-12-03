Фазель об МЧМ и ЧМ-2023: «Перенести их невозможно. Ожидаем, что оба турнира пройдут в России»

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Президент ИИХФ Рене Фазель высказался о будущем запланированных на 2023 год молодежного чемпионата мира в Новосибирске и чемпионата мира в Санкт-Петербурге. 

Международная федерация не допускает возможности их переноса в связи с рекомендацией комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) не проводить в России крупные международные турниры. 

«Нам нужно дождаться официального решения WADA. Потом будут комментарии. Я свою позицию уже высказывал. Будет сложно, иначе говоря, невозможно поменять локацию чемпионата мира.
 
То же самое касается и молодежного чемпионата мира, и в том, и в другом случае изменить место проведения невозможно. Ожидаем, что оба турнира пройдут в России», – сказал Фазель. 

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