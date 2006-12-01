Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ

подвела итоги игрового дня.

Третья звезда – вратарь «Флориды» Крис Дриеджер, отразивший 27 бросков и сделавший шатаут в матче с «Нэшвиллом» (3:0), который стал для него первым в НХЛ за 3 года.

Вторая звезда – форвард Микко Рантанен, вернувшийся на лед после травмы и набравший 4 (1+3) очка в матче с «Чикаго» (7:3).

Первая звезда – капитан «Вашингтона» , набравший 4 (3+1) очка в матче с «Детройтом» (5:2).

Овечкин сделал хет-трик в матче с «Детройтом» и вышел на 2-е место в гонке снайперов с 20 голами