Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ

Теги рейтинги Вашингтон Флорида Колорадо Александр Овечкин НХЛ Крис Дриеджер Микко Рантанен Хоккей

НХЛ подвела итоги игрового дня. 

Третья звезда – вратарь «Флориды» Крис Дриеджер, отразивший 27 бросков и сделавший шатаут в матче с «Нэшвиллом» (3:0), который стал для него первым в НХЛ за 3 года. 

Вторая звезда – форвард «Колорадо» Микко Рантанен, вернувшийся на лед после травмы и набравший 4 (1+3) очка в матче с «Чикаго» (7:3). 

Первая звезда – капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, набравший 4 (3+1) очка в матче с «Детройтом» (5:2). 

Овечкин сделал хет-трик в матче с «Детройтом» и вышел на 2-е место в гонке снайперов с 20 голами

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