С Мэттьюса сняли обвинения в хулиганстве и непристойном поведении

С нападающего Остона Мэттьюса сняты обвинения в хулиганстве и непристойном поведении, сообщает Toronto Star со ссылкой на представителя города Скоттсдейл (штат Аризона).

22-летний форвард достиг соглашения с женщиной, которая написала на него заявление.

«Вопрос был урегулирован между сторонами, уголовное дело прекращено», – сказал представитель города.

Напомним, ночью 26 мая 2019 года в Скоттсдейле американец с друзьями, будучи в нетрезвом виде, пытались открыть дверь автомобиля женщины, работающей охранником жилого комплекса.

По словам пострадавшей, они объяснили свое поведение тем, что хотели узнать, как она отреагирует. В ответ женщина сказала, что она бывший военный с посттравматическим расстройством.

После этого, как утверждает пострадавшая, Мэттьюс снял штаны, наклонился и схватил себя за ягодицы. При этом он оставался в боксерах.

По законам Аризоны, за хулиганство предусмотрено наказание до шести месяцев тюрьмы и штраф в размере 2500 долларов. При этом лицо, обвиняемое в совершении правонарушения, может решить вопрос напрямую, то есть прийти к финансовому соглашению в обмен на прекращение уголовного дела.

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