Кучеров стал второй звездой дня в НХЛ

подвела итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – форвард Леон Драйзайтль, сделавший 5 передач в матче с «Колорадо» (6:2).

Вторая звезда – нападающий «Тампы» , набравший 4 (1+3) очка в игре против «Рейнджерс» (9:3).

Первая звезда – форвард «Эдмонтона» с 6 (3+3) очками в матче с «Колорадо» (6:2).

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