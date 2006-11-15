Кучеров стал второй звездой дня в НХЛ

НХЛ подвела итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, сделавший 5 передач в матче с «Колорадо» (6:2).
Вторая звезда – нападающий «Тампы» Никита Кучеров, набравший 4 (1+3) очка в игре против «Рейнджерс» (9:3).
Первая звезда – форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 6 (3+3) очками в матче с «Колорадо» (6:2).
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