Кросби пропустит 6 недель из-за травмы

Капитан Сидни Кросби выбыл на длительный срок из-за травмы.

Канадец перенес операцию и пропустит шесть недель. У него была диагностирована паховая грыжа.

Кросби усугубил травму в игре с «Чикаго». Во время одной смены он сначала ударился о борт после столкновения с защитником Эриком Густафссоном, а затем блокировал его же бросок.

В этом сезоне 32-летний канадец набрал 17 (5+12) очков в 17 матчах.

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