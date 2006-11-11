Панарин про слова Малкина о политике: «Летом с удовольствием выскажусь об этой ситуации»

Нападающий «Рейнджерс» дал комментарий по поводу интервью форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина о политике.

– Видели интервью Евгения Малкина, в котором он критически высказался о вас?

– Видел. И летом с удовольствием выскажусь о нем. Точнее, не о нем, а об этой ситуации.

– После этого с ним еще не общались?

– Нет. Не разговаривали. В принципе, у каждого есть свое мнение.

– А с после вашей игры с «Вашингтоном» не говорили?

– Тоже нет. Не увиделись.

– На ужин, значит, все-таки не ходили.

– Нет.

– Некоторые считают, что на ваши политические взгляды влияет ваш агент. Это бред?

– Даже говорить ничего не хочу людям, которые так считают. Вот и все.

– Понимаете, что совершили переворот среди российских спортсменов? Сейчас и хоккеисты, и футболисты, и волейболисты все чаще дают комментарии на политические темы.

– А что начали? Высказывают недовольство? Я просто сейчас отключился от интернета. Не читаю новости, поэтому не в курсе.

Но очень рад этому. Надеюсь, что все будут высказываться, – сказал Панарин.

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