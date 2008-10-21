Ковальчук о словах Панарина: «У нас свободная страна, где каждый может высказать свое мнение»

Нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук поделился мнением об интервью Артемия Панарина.
– Кажется, лагерь российских хоккеистов НХЛ немного раскололся. Артемий Панарин летом дал известное интервью о политике. Евгений Малкин высказался на этот счет, сказав, что Панарин сам себе противоречит. Влияют ли политические взгляды хоккеистов на личные отношения?
– У нас свободная страна, где каждый может высказать свое мнение. Не понимаю, в чем причина такого бурного обсуждения.
Артемий взрослый парень, который имеет свою точку зрения. Просто кто-то с ней согласен, а кто-то нет, – сказал Ковальчук.
Громкое интервью Панарина – о Путине, беззаконии и контракте с «Рейнджерс». Теперь и текстом
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