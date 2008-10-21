Ковальчук о словах Панарина: «У нас свободная страна, где каждый может высказать свое мнение»

Нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук поделился мнением об интервью .

– Кажется, лагерь российских хоккеистов немного раскололся. Артемий Панарин летом дал известное интервью о политике. Евгений Малкин высказался на этот счет, сказав, что Панарин сам себе противоречит. Влияют ли политические взгляды хоккеистов на личные отношения?

– У нас свободная страна, где каждый может высказать свое мнение. Не понимаю, в чем причина такого бурного обсуждения.

Артемий взрослый парень, который имеет свою точку зрения. Просто кто-то с ней согласен, а кто-то нет, – сказал Ковальчук.

Громкое интервью Панарина – о Путине, беззаконии и контракте с «Рейнджерс». Теперь и текстом

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