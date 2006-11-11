Кудашова не уволили из СКА из-за работы в сборной России («Бизнес Online»)

Теги СКА Сборная России по хоккею Алексей Кудашов КХЛ Хоккей

СКА не решился на увольнение главного тренера Алексея Кудашова из-за его работы в сборной России.

В 27 матчах сезона КХЛ питерский клуб одержал 14 побед, из них 9 – в основное время.

Как сообщает «Бизнес Online», Кудашов не был уволен, потому что также является главным тренером национальной команды.

На первом этапе Евротура – Кубке «Карьялы» – сборная Россия проиграла два матча из трех и заняла третье место.

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