Алексей Кудашов: «Центры – самая проблемная позиция сборной России. Набираем по крупицам»

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов высказался о текущей ситуации с выбором центральных нападающих.

– В последние годы в сборной России всегда были сдерживающие звенья. Вы будете придерживаться той же концепции?



- На Кубке «Карьялы» у нас, я считаю, четыре атакующих звена. Оказалось, что всего шесть форвардов в своих клубах играют в меньшинстве. Это приходится учитывать, конечно. Или мы играли «пять на три» в матче с финнами, вот кто у нас играет в клубах в этом формате?

Вбрасывания те же – очень важный момент. Когда решающий момент в игре наступает, мы смотрим, кто из центральных нападающих скорее выиграет вбрасывание. У нас нет такого гренадера, в котором мы на сто процентов уверены. С финнами вот лучший был Павел Карнаухов, потому его выбирали.

– Вообще, из российских центральных кого отметите в КХЛ?

– А кто у нас играет в первых звеньях? Кроме Шипачева.

– Лехтеря.



- Кемппайнен и Коскиранта (с улыбкой). Может в центре сыграть Миша Григоренко, но он больше с краю играет. Можно вспомнить травмированного Дениса Зернова, Владимира Ткачева из «Ак Барса».

Смотрите, мы набираем по крупицам. Поэтому привлечение этих игроков – потребность, центрфорвард – самая проблемная позиция сейчас, – сказал Кудашов.