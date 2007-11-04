Кузнецов о пасах Вране: «Это мой хлеб с маслом. Сказал ему – нафиг эту оборону, забивай третий гол»

Форвард Евгений Кузнецов прокомментировал свою игру в связке с форвардом Якубом Враной, которому помог сделать хет-трик в матче с (4:2).

Россиянин ассистировал двум из трех голов Враны (по сути трем, но вторая шайба перед броском чеха задела игрока «Калгари»).

«Это мой хлеб с маслом. Я увидел его на совершенно пустом пространстве. И когда ты видишь партнера, явно поймавшего кураж, в такой позиции, надо просто отдать ему шайбу, и он все сделает.

Я ему просто сказал, что нафиг эту оборону, давай, забивай третий гол», – сказал Кузнецов.

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