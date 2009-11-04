Бабаев о дисквалификации Кузнецова: «Ситуация с кокаином – это чистая случайность и подстава»

Агент Шуми Бабаев поделился мнением о ситуации форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова.

ИИХФ дисквалифицировала игрока сборной России на четыре года за употребление кокаина.



– На вашем сайте среди друзей компании можно найти Евгения Кузнецова. Ситуация с кокаином – что это было?

– Как я знаю эту историю со своей стороны, это чистая случайность. Случайность и подстава. Но знаете, в чем разница между Россией и другими странами? У нас сразу клеймо ставят, хотят засадить человека, оскорбить, унизить. А там пытаются помочь, определить, почему так случилось: «Давайте дадим человеку шанс, давайте ему все вместе поможем». Не заклеймим, не расстреляем, не на 4 года лишим хоккея, а просто поймем.

В НХЛ на самом деле не дураки ведь: они провели собеседование – одно, второе, третье, запросили все отели, в которых он останавливался, всех людей, которые там были – целое расследование проводилось. И отстранили только на три игры. Разумное правильное решение: дали человеку шанс понять, доказать, что это случайность, либо просто его молодость – много факторов может быть. Человек может заблудиться, но ему укажешь на эту ошибку – «да, я был неправ» и исправится. У нас не дают этого шанса: все, ты виноват, ты ишак, козел, мы тебя хороним.

Ну это что – на четыре года оставить человека? Он кому-то этим навредил? Он нанес вред самому себе. Он что, улучшил этим результат? Что он сделал такого, за что его на четыре года наказали?

Да, можно говорить: плохой пример молодым. Но это наоборот – обратный пример: вот человек сделал – не делайте так, ребят. Каждый человек будет ошибаться. Жизнь – это ошибки: кто-то учится на своих, кто-то на чужих. Из этих ошибок жизнь состоит. Хоккей состоит из ошибок: судьи ошибаются – значит, мы должны их пылесосить только матом? Посмотрите, в НХЛ они тоже ошибаются. Игроки ошибаются – но посмотрите на «Витязь»: Кравец дал людям шанс, они играют, он не сажает никого за каждую ошибку. Вспомните «Адмирал» Андриевского: у него молодые все выросли. Почему? Он им доверял: «Ребята, я вас не посажу, если вы один раз ошибетесь». В НХЛ им доверяют.

А есть тренеры, которые боятся молодых: одна ошибка – все. Есть и другая крайность – с ветеранами, которые тоже еще могут поиграть в хоккей. Думаете, из одних молодых можно сделать команду? Нереально, если не будет ветеранов, никакой команды у вас не получится – кто-то этими молодыми должен руководить. Молодежь сейчас не такая простая.

– Нет ощущения, что три матча дисквалификации Кузнецов получил даже не за кокаин, а за вранье?

– Скорее всего, так и есть, – сказал Бабаев.

Вы точно слышали про этого агента: аккредитовался в НХЛ, чуть не увез туда Бурдасова (помешал Ротенберг), устроил Капелло в сборную

Раньше в НХЛ жестко наказывали за наркотики. Кузнецов легко отделался

🤩 Читайте лучший хоккейный инстаграм! Там много Овечкина, Панарина, а еще разные игры и конкурсы 🙌