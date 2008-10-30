Овечкин – 1-я звезда дня в НХЛ, Андрей Свечников – 2-я

назвала тройку лучших хоккеистов по итогам очередного игрового дня.

Третьей звездой стал форвард Ник Бонино, сделавший хет-трик в матче с «Чикаго» (3:0).

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников признан второй звездой. Он забросил две шайбы в игре с «Калгари» (2:1). Свечников первым в истории лиги забил гол в стиле Микаэля Гранлунда.

Первой звездой объявлен капитан «Вашингтона» , набравший 4 (2+2) очка в матче с «Торонто» (4:3 ОТ).

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