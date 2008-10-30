Овечкин – 1-я звезда дня в НХЛ, Андрей Свечников – 2-я

Теги рейтинги Каролина Вашингтон Нэшвилл Александр Овечкин НХЛ Ник Бонино Андрей Свечников Хоккей

НХЛ назвала тройку лучших хоккеистов по итогам очередного игрового дня.

Третьей звездой стал форвард «Нэшвилла» Ник Бонино, сделавший хет-трик в матче с «Чикаго» (3:0).

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников признан второй звездой. Он забросил две шайбы в игре с «Калгари» (2:1). Свечников первым в истории лиги забил гол в стиле Микаэля Гранлунда.

Первой звездой объявлен капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, набравший 4 (2+2) очка в матче с «Торонто» (4:3 ОТ).

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