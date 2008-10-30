Овечкин забросил 669-ю шайбу и вышел на 12-е место в истории НХЛ, обогнав Робитайла

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Торонто» (4:3 ОТ).

Россиянин забросил 668-ю и 669-ю шайбы и вышел на 12-е место в истории чемпионатов , превзойдя Люка Робитайла (668).

11-ю позицию в списке занимает Теему Селянне – 684 гола. Рекордсмен – Уэйн Гретцки (894).

Опередив Робитайла, Овечкин также вышел на первое место в истории лиги по голам среди левых крайних форвардов.

В 14 матчах текущего сезона Овечкин набрал 18 (11+7) очков.

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