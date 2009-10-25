«Ак Барс» может провести матч с «Салаватом» на «Казань-Арене»

«Ак Барс» не сможет провести матчи против и «Сибири» на «Татнефть Арене» из-за ледового шоу Цирка дю Солей, которое пройдет с 19 по 22 декабря.

Информация о том, что арена будет занята в этот период, появилась еще за четыре месяца до публикации календаря . Однако, как сообщает «Бизнес Online», в бланке, который арена отправила клубу, не были указаны даты выступлений цирка. В «Ак Барсе» проигнорировали отсутствие точных дат и переслали бланк в КХЛ.

В пресс-службе «Ак Барса» сообщили, что клуб был уведомлен о необходимости перенести матчи за несколько дней до старта сезона.

По информации издания, клуб рассматривает вариант проведения матчей во Дворце спорта, вмещающем всего 3,5 тыс зрителей.

«Татнефть Арена» готова покрыть часть суммы, которую «Ак Барс» недополучит от матчей, сообщает издание со ссылкой на источники, близкие к клубу.

При этом отмечается, что «зеленое дерби» между и «Салаватом Юлаевым» 19 декабря может пройти на футбольном стадионе «Казань-Арена».

По предварительным данным, стоимость матча на открытом воздухе составит от 35 до 45 млн рублей.

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