КХЛ. «Салават Юлаев» примет «Витязь», «Спартак» в гостях у «Торпедо», ЦСКА против «Йокерита»

Теги Салават Юлаев ЦСКА Локомотив Северсталь Нефтехимик Витязь Спартак Торпедо результаты Йокерит КХЛ Барыс Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

Салават Юлаев – Витязь
Дата проведения
24 октября, 17.00, «Уфа-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Северсталь – Нефтехимик
Дата проведения
24 октября, 19.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

 

Торпедо – Спартак
Дата проведения
24 октября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

 

Локомотив – Барыс
Дата проведения
24 октября, 19.30, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

 

ЦСКА – Йокерит
Дата проведения
24 октября, 19.30, «Ледовый дворец ЦСКА»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

У СКА 7 поражений в 9 играх. Разбираемся, почему валится самая богатая команда страны 

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