КХЛ. «Салават Юлаев» примет «Витязь», «Спартак» в гостях у «Торпедо», ЦСКА против «Йокерита»

КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 октября, 17.00, «Уфа-Арена»
- Дата проведения
- 24 октября, 19.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 24 октября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 24 октября, 19.30, «Арена-2000»
- Дата проведения
- 24 октября, 19.30, «Ледовый дворец ЦСКА»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
У СКА 7 поражений в 9 играх. Разбираемся, почему валится самая богатая команда страны
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