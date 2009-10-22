Кудашов после 4-го поражения подряд: «Все равно видим много изменений в игре СКА»

Теги Нефтехимик СКА Алексей Кудашов КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Главный тренер СКА Алексей Кудашов объяснил причины поражения от «Нефтехимика» (2:3 Б) в матче чемпионата КХЛ.

«Похожая ситуация, как и в прошлой встрече.

Хорошо начинаем, контролируем шайбу, зеваем контратаку, и получаем гол. Потом создаем массу моментов, а реализация…

Много бросков, но они не переходят в качество. Но все равно увидели много изменений в качестве игры по сравнению с прошлым матчем, движемся дальше.

«Нефтехимик» – надежная команда, хорошо обороняется и контратакует. По большому счету, матчи сегодня и в Нижнекамске шли как под копирку», – сказал Кудашов.

Серия поражений питерского клуба продлилась до четырех игр.

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