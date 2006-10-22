Роб Клинкхаммер: «Русский язык кажется очень агрессивным, для североамериканцев он звучит резко»

Форвард «Авангарда» Роб Клинкхаммер поделился впечатлениями от пребывания в России и русского языка.

– Одна из непривычных вещей – русский язык. Для североамериканцев он звучит очень резко. Язык кажется очень агрессивным, и я думаю: «О чем же он так говорит?» Я совсем не знаю язык, и когда мне переводят, я такой: «О! Оказывается, ничего плохого». Это просто так для меня звучит, может, просто у канадцев более мягкий тон, я не хочу никого задеть, просто русские так говорят, что это слегка пугает.

В остальном все отлично. Семье тут очень нравится, мы чувствуем себя комфортно. Если сравнивать со своими мыслями три года назад, то Россия превысила мои ожидания.

– Как у вас со знаниями языка?

– Я знаю несколько слов, но точно не знаю, как именно общаться по-русски. Это мой четвертый сезон в КХЛ, неловко, что знаю так мало. Обычно иностранные игроки проводят время вместе, и мы все время говорим по-английски. Я знаю некоторые слова, нужные в раздевалке и на площадке, но если ко мне кто-то обратится на улице, то я ничего не пойму.

– Даррен Дитц из «Барыса» очень хорошо говорит по-русски, даже дает интервью.

– Не знал об этом. Я видел его выступление на церемонии закрытия сезона КХЛ. Думал, что он выучил только одну фразу, – сказал Клинкхаммер.

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