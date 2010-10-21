Яромир Ягр: «Я русский ортодокс и люблю Бога. Хотите долго играть в хоккей – идите в церковь»

Нападающий «Кладно» рассказал, как относится к религии, а также объяснил, почему вернулся в «Авангард» в 2008 году.

– В чем секрет Яромира Ягра? Вы вообще не меняетесь. Такой же, как и 8-10 лет назад.

– Тут нет никакого секрета. Я очень религиозный. Русский ортодокс (человек, последовательно придерживающийся основ какого-либо учения – прим. Sports.ru).

– Православная вера.

– Я люблю Бога. При первой же возможности иду в церковь и молюсь за него. Бог возвращает мне энергию. Так что нет никакого секрета. Если вы хотите играть долго в хоккей – идите в церковь.

– Если завтра поступит хорошее предложение из или КХЛ – как вы отреагируете?

– Никак. Я счастлив в . Здесь моя жизнь, моя ответственность. Мой путь к тому, чтобы помочь этой команде. Я тут и хозяин, и игрок. И несу большую ответственность перед городом.

– У вас осталась еще какая-то мотивация в НХЛ? Если бы не три года в , вы бы могли подтянуться к рекордам Уэйна Гретцки и Горди Хоу.

– Я уже понял, что в жизни нет места «если». Когда у меня заканчивался контракт в «Рейнджерс», губернатор Омской области…

– Леонид Полежаев.

– Позвонил, приехал ко мне. И сказал: «Возвращайся в «Авангард», мы ждем». А я играл за этот клуб во время локаута. И я ему пообещал: если не продлю договор с «Рейнджерс», то буду играть за Омск.

И что же? Я не переподписался с «Рейнджерс». У меня были другие предложения. Очень много вариантов с другими клубами НХЛ.

– Вам было 36 лет. Впереди еще несколько сезонов.

– Но я хочу быть человеком, который сдерживает свои обещания. Я поехал в «Авангард». Конечно, я бы мог побить какие-то еще рекорды в НХЛ.

С другой стороны, переезд в Россию помог мне прийти к религии. Это помогло мне стать лучше как личности.

Верить в Бога в другой стране – немного не то, как в России. Это иное. Я не говорю, что над тобой будут смеяться. Но тебе на самом деле не слишком-то поверят. И если я верую, то скрываю это от окружающих.

Но я научился в России тому, что веру в Бога не надо скрывать. И это мне очень помогло. Ты можешь показывать свою любовь к религии везде – не только в церкви, но и в раздевалке, на улице. Никто не будет тебя за это винить. Наоборот, в России принято показывать свою веру другим людям, и это нормально, – сказал Ягр.

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