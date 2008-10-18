«В священный бой, врага не страшась». «Салават» представил форму к «зеленому дерби» с «Ак Барсом»

«Салават Юлаев» презентовал специальную форму на матчи «зеленого дерби» с .

На внутреннюю сторону воротника нанесена цитата Салавата Юлаева из стихотворения «Битва»: «В священный бой, врага не страшась».

«Нас пробирают мурашки от уровня противостояния: цитата великого героя башкирского народа Салавата Юлаева будет размещена на джерси каждого игрока нашей команды.

Делимся с вами деталями формы: флаг Республики Башкортостан на груди и рукавах, курай на плечах, особый шрифт в золотой окантовке и логотип «зеленого дерби» – такими мы будем завтра на льду», – говорится в сообщении клуба.

История рождается здесь: с этого сезона матчи между двумя непримиримыми соперниками будут проходить в единой форме «Зелёного дерби»🔥

В лучшем дерби Лиги повышается градус противостояния: еще больше накала, эмоций и драйва!

Осталось узнать, чей зелёный зеленее😉#ЗурХоккей pic.twitter.com/45bSqzqVZo — ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) October 18, 2019

Фото: официальная группа во «Вконтакте»

Ранее «Ак Барс» также представил комплект специальной формы к «зеленому дерби». Напомним, что клубы проведут между собой шесть матчей.

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