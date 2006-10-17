Макдэвид набрал 17 очков в 7 стартовых матчах сезона. Это 3-й случай за 26 лет – после Гретцки и Лемье

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 5 (1+4) очков в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии» (6:3).

На счету канадца 5-я шайба в сезоне и 4 голевые передачи (личный рекорд для одной игры). Его признали первой звездой матча.

В 7 матчах в его активе 17 (5+12) очков, он продолжает лидировать в гонке бомбардиров, оторвавшись от партнера по «Ойлерс» Леона Драйзайтля на 2 очка.

За последние 26 лет набрать 17 или более очков в стартовых 7 матчах сезона удавалось еще только Уэйну Гретцки (сезон-1993/94) и (сезон-1995/96).

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