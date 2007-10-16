«Сент-Луис» посетил Белый дом. Трампу подарили именную форму

В Белом доме состоялась встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Клуб посетил Трампа в честь победы в розыгрыше Кубка Стэнли-2019.

Владелец «Блюз» Том Стиллман подарил президенту клубную форму, также Трамп получил от «Сент-Луиса» клюшку с логотипом команды.

«Когда много работаешь, поддерживаешь друг друга, веришь в себя и полностью выкладываешься, то победа всегда находится в пределах досягаемости.

Поздравляю «Сент-Луис» с незабываемым сезоном. Это был невероятный финал», – заявил политик.

Фото: официальный сайт «Сент-Луиса»