Гольц о словах Панарина: «Согласен, в России есть проблемы, но в Берлине, думаете, все гладко сейчас?»

Тренер «Северстали» Александр Гольц поделился мнением о заявлениях форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина.

– Читали интервью с Панариным? Вы пожили и здесь, и на Западе, согласны с его словами?

– Интервью читал. Я считаю, каждый должен заниматься своим делом. Есть свои мысли – скажи их на кухне, товарищу. Тем более если не разбираешься в политике, неправильно такие темы поднимать.

Германия тоже не вся благополучная. В Берлине, думаете, все гладко сейчас? Нет, и нигде здорово не бывает. Есть какие-то проблемы в России, какие-то в Германии. Нет такого, что там все благополучно, тепло и мягко.

– В России стало лучше или хуже?

– Лучше. Конечно, есть большая разница между богатыми и бедными, жизнь в Москве и Петербурге отличается от жизни в маленьких городах. Но в Череповце мне нормально, все устраивает. Чисто, тихо, рестораны есть, в кино сходить можно.

Согласен, есть проблемы. Врачи, учителя, пенсионеры должны другие деньги получать. Но улучшение у нас все равно есть по сравнению с тем, как было. Нужно быть благодарным за то, что есть, – сказал Гольц.

Громкое интервью Панарина – о Путине, беззаконии и контракте с «Рейнджерс»

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