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«Эдмонтон» одержал волевые победы во всех 5 матчах сезона

Теги Рейнджерс Эдмонтон Дэйв Типпет НХЛ Хоккей

«Эдмонтон» на выезде победил «Рейнджерс» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Таким образом, «Ойлерс» выиграли пятую игру подряд со старта сезона, причем во всех матчах команда Дэйва Типпета уступала в счете, но в итоге одерживала волевую победу.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры «Рейнджерс» – «Эдмонтон».

Рейнджерс – Эдмонтон 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
Дата проведения
12 октября, 20.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео
1:0 – 18 Какко (Строум)
1:1 – 26 Клефбом (Нюджент-Хопкинс)
1:2 – 49 Макдэвид (Клефбом, Драйзайтль)
1:3 – 53 Драйзайтль (Макдэвид, Бир)
1:4 – 59 Драйзайтль (Нерс)

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