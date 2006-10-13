«Эдмонтон» одержал волевые победы во всех 5 матчах сезона

«Эдмонтон» на выезде победил «Рейнджерс» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Таким образом, «Ойлерс» выиграли пятую игру подряд со старта сезона, причем во всех матчах команда Дэйва Типпета уступала в счете, но в итоге одерживала волевую победу.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры «Рейнджерс» – «Эдмонтон».
- Дата проведения
- 12 октября, 20.00, «Madison Square Garden»
- 1:0 – 18 Какко (Строум)
- 1:1 – 26 Клефбом (Нюджент-Хопкинс)
- 1:2 – 49 Макдэвид (Клефбом, Драйзайтль)
- 1:3 – 53 Драйзайтль (Макдэвид, Бир)
- 1:4 – 59 Драйзайтль (Нерс)