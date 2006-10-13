«Эдмонтон» одержал волевые победы во всех 5 матчах сезона

«Эдмонтон» на выезде победил (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Таким образом, «Ойлерс» выиграли пятую игру подряд со старта сезона, причем во всех матчах команда Дэйва Типпета уступала в счете, но в итоге одерживала волевую победу.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры «Рейнджерс» – «Эдмонтон».

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