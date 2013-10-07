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Форвард «Детройта» Манта сделал покер в матче с «Далласом»

Теги Детройт Юхан Франзен Сергей Федоров НХЛ Джон Таварес Энтони Манта Хоккей

Нападающий «Детройта» Энтони Манта забросил четыре шайбы в матче чемпионата НХЛ с «Далласом» (4:3) и был признан первой звездой.

При этом канадец оформил натуральный хет-трик – забил три гола подряд.

Манта стал первым за 8 лет игроком «Ред Уингс», сделавшим покер в регулярке. В 2011-м Юхан Франзен в одном из матчей забросил пять шайб.

Последним в истории хоккеистом, кто забил не менее всех 4 голов «Детройта» в одной игре, был Сергей Федоров. В 1996 году он забросил пять шайб.

Последним в чемпионатах НХЛ делал покер форвард «Торонто» Джон Таварес – 25 марта 2019 года, в матче с «Флоридой» (7:5).

Всего в 2 играх текущего сезона Манта набрал 7 (5+2) очков и занимает второе место в гонке бомбардиров, отставая от Мики Зибанежада («Рейнджерс») на один балл.

В гонке снайперов Манта делит лидерство с форвардом «Торонто» Остоном Мэттьюсом.

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