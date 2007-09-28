Реклама 18+
Реклама 18+

«Магнитка» опустилась на последнее место в КХЛ

Теги Металлург Мг Амур Илья Воробьев КХЛ Йозеф Яндач Хоккей

Магнитогорский «Металлург» опустился на последнее место в таблице Востока и КХЛ.

Команду обошел «Амур», одержавший победу в матче с «Сибирью» (3:0). На счету хабаровского клуба 7 очков в 12 матчах.

«Магнитка» набрала 5 очков в 10 играх сезона. Ранее команда отправила в отставку главного тренера Йозефа Яндача. 

При новом тренере Илье Воробьеве клуб одержал одну победу в семи встречах.

Следующий матч команда проведет сегодня, 28 сентября, против «Витязя». Начало – в 17:00 по московскому времени.

«Магнитка» проиграла 8 из 10 матчей в этом сезоне. 6 поражений в 7 играх – при Воробьеве

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья