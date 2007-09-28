«Магнитка» опустилась на последнее место в КХЛ

Магнитогорский «Металлург» опустился на последнее место в таблице Востока и .

Команду обошел «Амур», одержавший победу в матче с «Сибирью» (3:0). На счету хабаровского клуба 7 очков в 12 матчах.

«Магнитка» набрала 5 очков в 10 играх сезона. Ранее команда отправила в отставку главного тренера Йозефа Яндача.

При новом тренере клуб одержал одну победу в семи встречах.

Следующий матч команда проведет сегодня, 28 сентября, против «Витязя». Начало – в 17:00 по московскому времени.

«Магнитка» проиграла 8 из 10 матчей в этом сезоне. 6 поражений в 7 играх – при Воробьеве