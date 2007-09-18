1 из 24 игроков НХЛ назвал Овечкина самым зрелищным хоккеистом лиги

Русскоязычная версия официального сайта НХЛ провела опрос касательного самого зрелищного игрока лиги.
У хоккеистов, выступающих в НХЛ, спросили о том, чью игру они готовы смотреть даже за собственные деньги.
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид – самый зрелищный игрок НХЛ по мнению 8 из 24 респондентов опроса.
У Никиты Кучерова («Тампа») и Александра Овечкина («Вашингтон») один голос из 24.
Результаты голосования:
Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 8/24 (33,3%)
Сидни Кросби («Питтсбург») – 5/24 (20,8%)
Патрик Кэйн («Чикаго») – 2/24 (8,3%)
Нэйтан Маккиннон («Колорадо») – 2/24 (8,3%)
Александр Барков («Флорида») – 1/24 (4,2%)
Макс Доми («Монреаль») – 1/24 (4,2%)
Джонни Годро («Калгари») – 1/24 (4,2%)
Никита Кучеров («Тампа») – 1/24 (4,2%)
Остон Мэттьюс («Торонто») – 1/24 (4,2%)
Александр Овечкин («Вашингтон») – 1/24 (4,2%)
Давид Пастрняк («Бостон») – 1/24 (4,2%)