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1 из 24 игроков НХЛ назвал Овечкина самым зрелищным хоккеистом лиги

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Русскоязычная версия официального сайта НХЛ провела опрос касательного самого зрелищного игрока лиги.

У хоккеистов, выступающих в НХЛ, спросили о том, чью игру они готовы смотреть даже за собственные деньги.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид – самый зрелищный игрок НХЛ по мнению 8 из 24 респондентов опроса.

У Никиты Кучерова («Тампа») и Александра Овечкина («Вашингтон») один голос из 24.

Результаты голосования:

Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 8/24 (33,3%)

Сидни Кросби («Питтсбург») – 5/24 (20,8%)

Патрик Кэйн («Чикаго») – 2/24 (8,3%)

Нэйтан Маккиннон («Колорадо») – 2/24 (8,3%) 

Александр Барков («Флорида») – 1/24 (4,2%)

Макс Доми («Монреаль») – 1/24 (4,2%)

Джонни Годро («Калгари») – 1/24 (4,2%)

Никита Кучеров («Тампа») – 1/24 (4,2%)

Остон Мэттьюс («Торонто») – 1/24 (4,2%)

Александр Овечкин («Вашингтон») – 1/24 (4,2%)

Давид Пастрняк («Бостон») – 1/24 (4,2%)

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