Виталий Давыдов: «СКА и ЦСКА – лучшие клубы КХЛ, но больших мастеров нет даже там»

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов подвел итоги матча между и СКА (3:2 Б).

– СКА – ЦСКА – главное противостояние последних лет. Это видно любому специалисту – другие скорости, другая насыщенность игры, другое качество выполнения приемов. Нам опять показали очень качественный и конкурентный хоккей.

– взял у СКА второй регулярный матч этого сезона и все четыре встречи сезона предыдущего. Тенденция?

– Наверное, можно говорить о том, что в самых мельчайших деталях игроки ЦСКА все-таки чуть сильнее своих коллег из СКА. Собственно это показывает как результат личных встреч, так и то, что Кубок Гагарина находится именно у армейцев Москвы.

– Что не понравилось в армейском дерби?

– Недостаток, пожалуй, только один. СКА и ЦСКА – лучшие клубы , но надо признать, что больших мастеров нет даже в этих командах. Да, подают надежды, например, Капризов и Якупов, но, к сожалению, они играют неровно – в одном матче заметны, в другом уходят в тень.

Вчера пришла очередь выделяться Ткачева и Шалунова, они забили действительно мастерские голы. Но, к сожалению, новых Михайлова, Якушева, Харламова или Мальцева сегодня в КХЛ нет. Это большой недостаток нашей лиги.

– Суперталанты перестают рождаться?

– Они есть, но все уезжают в . Овечкин, Малкин, а также, возможно, Кучеров и Гусев – этих ребят можно сравнивать с легендами советского хоккея. Но очень обидно, что для нас в России они играют в ночном североамериканском хоккее, а не в родном кэхаэловском, – сказал Давыдов.

ЦСКА настолько скучно в КХЛ, что уже играет красиво