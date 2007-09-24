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Виталий Давыдов: «СКА и ЦСКА – лучшие клубы КХЛ, но больших мастеров нет даже там»

Теги ЦСКА СКА Виталий Давыдов НХЛ КХЛ Максим Шалунов Наиль Якупов Владимир Ткачев 1995 Кирилл Капризов Хоккей

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов подвел итоги матча между ЦСКА и СКА (3:2 Б).

– СКА – ЦСКА – главное противостояние КХЛ последних лет. Это видно любому специалисту – другие скорости, другая насыщенность игры, другое качество выполнения приемов. Нам опять показали очень качественный и конкурентный хоккей.

ЦСКА взял у СКА второй регулярный матч этого сезона и все четыре встречи сезона предыдущего. Тенденция?

– Наверное, можно говорить о том, что в самых мельчайших деталях игроки ЦСКА все-таки чуть сильнее своих коллег из СКА. Собственно это показывает как результат личных встреч, так и то, что Кубок Гагарина находится именно у армейцев Москвы.

– Что не понравилось в армейском дерби?

– Недостаток, пожалуй, только один. СКА и ЦСКА – лучшие клубы КХЛ, но надо признать, что больших мастеров нет даже в этих командах. Да, подают надежды, например, Капризов и Якупов, но, к сожалению, они играют неровно – в одном матче заметны, в другом уходят в тень.

Вчера пришла очередь выделяться Ткачева и Шалунова, они забили действительно мастерские голы. Но, к сожалению, новых Михайлова, Якушева, Харламова или Мальцева сегодня в КХЛ нет. Это большой недостаток нашей лиги.

– Суперталанты перестают рождаться?

– Они есть, но все уезжают в НХЛ. Овечкин, Малкин, а также, возможно, Кучеров и Гусев – этих ребят можно сравнивать с легендами советского хоккея. Но очень обидно, что для нас в России они играют в ночном североамериканском хоккее, а не в родном кэхаэловском, – сказал Давыдов.

ЦСКА настолько скучно в КХЛ, что уже играет красиво

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