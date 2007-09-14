Марнер подписал 6-летний контракт с «Торонто» на 10,9 млн в год. За первый сезон получит 16 млн

Нападающий «Торонто» Митч Марнер договорился с клубом о новом контракте.

22-летний канадец подписал 6-летнее соглашение со средней зарплатой 10,893 млн долларов в год, сообщает инсайдер TSN Дарен Дрегер.

За 6 следующих сезонов в «Торонто» Марнер заработает 65,358 млн, из которых почти 61 млн придется на бонусы. За первый год контракта форвард получит 16 млн, за второй – 15, за третий – 10,358, а за оставшиеся три года – по 8 млн.

В прошлом сезоне Марнер стал лучшим бомбардиром клуба, набрав 94 (26+68) очка.

Статистику форварда можно найти здесь.