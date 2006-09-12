Знарок о том, что он передразнил Хартли: «Пишут всякую белиберду. Будь я молодым, поступил бы с журналистом по-другому»

Главный тренер Олег Знарок рассказал о событиях прошлой пресс-конференции после матча с «Авангардом» (2:3 ОТ).

Как казалось, во время речи Боба Хартли Знарок качал головой и артикулировал: «Бла-бла-бла».

«Журналист мне показывал: «Побольше говори!» Я ему ответил: «Это ты больше говори». А потом написал то, чего не было.

Это говорит о профессионализме журналиста. Как он вообще сюда попал? Он держал что-нибудь тяжелее ручки? Пишут всякую белиберду.

Меня всегда это бесило! Будь я молодым, так мог бы еще с ним по-другому поступить», – сказал Знарок.