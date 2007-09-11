Овечкин о рекламных контрактах: «Хоккей не так популярен, как баскетбол, футбол или теннис. Но мы не жалуемся»

Форвард «Вашингтона» поделился мнением о том, почему хоккеисты в Северной Америке зарабатывают меньше игроков других видов спорта.

«У нас не такие большие рекламные контракты, как хотелось бы. Хоккей – не такой популярный вид спорта, как баскетбол, или футбол, или тот же теннис. Но мы не жалуемся.

Зритель видит шорты и майку, а тут ты весь в амуниции – шлем, маска. Лицо продается лучше, так было всегда.

Американский футбол – один из главных видов спорта в США, поэтому и рекламные контракты другие. Не только хоккеисты, но и бейсболисты и другие атлеты пытаются достичь тех же уровней, что и НФЛ.

НФЛ – это спорт номер один в США. Еженедельные игры, плей-офф и Суперкубок имеют большую аудиторию, чем во многих других видах спорта.

Тем не менее, если вы чемпион, добры к фанатам и делаете великие дела, вы все равно можете заключать хорошие партнерские отношения.

И я благодарен, что могу это сделать, потому что мне нравятся рекламные ролики и партнерские отношения, и они помогли компаниям добиться большего успеха», – сказал Овечкин.

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