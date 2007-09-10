Евгений Малкин: «Мне сложно в Америке. Может, дело в языке или менталитете»

Нападающий «Питтсбурга» поделился мнением о своем выступлении в прошлом сезоне.

«[Когда перестаешь забивать], ты теряешь уверенность и начинаешь слишком много думать. Я начал слишком много думать. А когда я слишком много думаю, я начинаю на всех злиться.

Думаю, прошлый сезон – моя вина. Я начал просто сходить с ума. Я ругался с Салливаном. Я спорил с товарищами по команде.

В Америке мне немного сложно. Может быть, дело в языке или менталитете.

Я знаю, что должен быть лидером в раздевалке, но иногда боюсь, [что не смогу подобрать правильные слова], потому что плохо знаю английский язык», – сказал Малкин.