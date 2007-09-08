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Бурдасов близок к переходу в «Авангард»

Теги Авангард Салават Юлаев возможные переходы НХЛ Антон Бурдасов КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Нападающий Антон Бурдасов останется в КХЛ.

Хоккеист, скорее всего, подпишет контракт с «Авангардом». Отъезд в Северную Америку он отложил на год.

Отмечается, что нападающий прекратил переговоры с «Салаватом Юлаевым», потому что там его видят в качестве игрока третьего звена.

В минувшем сезоне форвард выступал за уфимский клуб. В 50 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 31 (19+12) очко. В плей-офф из-за травмы сыграл всего две игры.

28-летний Бурдасов также ранее играл за «Авангард» – в сезонах-2015/16 и 2016/17.

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