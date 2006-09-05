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43% пользователей Sports.ru считают, что Капризов станет лучшим снайпером сезона КХЛ

Теги ЦСКА СКА Автомобилист рейтинги Найджел Доус КХЛ Наиль Якупов Кирилл Капризов Хоккей

Пользователи Sports.ru поделились ожиданиями от того, кто станет лучшим снайпером сезона КХЛ.  

43% участников опроса отдали голоса за победителя снайперской гонки минувшего сезона – форварда ЦСКА Кирилла Капризова. 

17% считают, что больше всех шайб забросит нападающий «Автомобилиста» Найджел Доус, выигравший снайперскую гонку в сезоне-2017/18.

Еще 11% уверены в том, что это сделает Наиль Якупов из СКА. 29% проголосовавших выбрали вариант «кто-то другой». 

Всего в опросе приняло участие более 11 тысяч пользователей. 

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