43% пользователей Sports.ru считают, что Капризов станет лучшим снайпером сезона КХЛ

Пользователи Sports.ru поделились ожиданиями от того, кто станет лучшим снайпером сезона КХЛ.

43% участников опроса отдали голоса за победителя снайперской гонки минувшего сезона – форварда ЦСКА Кирилла Капризова.

17% считают, что больше всех шайб забросит нападающий «Автомобилиста» Найджел Доус, выигравший снайперскую гонку в сезоне-2017/18.

Еще 11% уверены в том, что это сделает Наиль Якупов из СКА. 29% проголосовавших выбрали вариант «кто-то другой».

Всего в опросе приняло участие более 11 тысяч пользователей.

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