Овечкин о росте зарплат в НХЛ: «На судьбу и контракт не жалуюсь. Денег мне хватает»

Капитан «Вашингтона» рассказал о своих финансовых делах.

– У вас нет агента в привычном понимании — ваши дела давно ведут родители. С какими сложностями они столкнулись в США?

– У некоторых спортсменов бывают сложные отношения с родителями, но это не мой случай. Они для меня самые близкие люди, я им всецело доверяю. В любом случае, все окончательные решения всегда принимаю я.

– В 2008 году вы стали первым в игроком с контрактом на сумму, превышающую 100 миллионов долларов. Но в последние годы потолок зарплат подрос, как и доходы хоккеистов. Не жалеете, что тогда подписали соглашение на 13 лет, а не, к примеру, на 8?

– Я, если честно, не жалуюсь на судьбу и на контракт тоже не жалуюсь. Да и денег мне хватает. Мне удалось заключить тот контракт без агента, не забывайте.

– Эти деньги изменили вас?

– Нет, никак. Я все тот же человек, что и в 2008 году.

– Вы много инвестируете. Сами принимаете решения, куда вкладывать деньги?

– У меня есть финансовый консультант, с которым я постоянно на связи, как минимум раз в неделю созваниваемся. Он предлагает какие-то выгодные, по его мнению, варианты вложений, мои адвокаты обязательно проверяют все документы, а я оцениваю и решаю, готов ли инвестировать, или нет. Для меня важен срок получения дивидендов

– Вы говорили, что большие деньги налагают на вас обязанность делиться с нуждающимися. Но всем же помочь нельзя.

– Всем – нет, но кому-то можно. Есть детские дома, фонды, с которыми я сотрудничаю, – и в России, и в Америке, – сказал Овечкин.