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РУСАДА сняла обвинения с Хартли и врача «Авангарда» в возможной фальсификации допинг-проб

Теги Авангард Боб Хартли КХЛ РУСАДА Дмитрий Батушенко Чемпионат.com Хоккей

РУСАДА завершила расследование в отношении «Авангарда».

Напомним, в апреле появилась информация о том, что антидопинговое агентство может отыграть дела против главного тренера Боба Хартли, нападающего Дениса Зернова, а также главного врача омского клуба Дмитрия Батушенко из-за инцидентов, произошедших во время финальной серии Кубка Гагарина.

По версии РУСАДА, Хартли и Батушенко препятствовали процедуре допинг-контроля, а Зернов пытался скрыться от инспектора, который ее проводит.

Инспекторы допинг-контроля посетили расположение «Авангарда» после третьей игры финала Кубка Гагарина. Хартли и Батушенко агрессивно выражали недовольство допинг-инспекторами и не хотели пускали их в раздевалку.

По итогам расследования, с Хартли и Батушенко сняты обвинения в возможной фальсификации допинг-проб.

У «Авангарда» проблемы с РУСАДА. Под угрозой – Хартли и Зернов

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