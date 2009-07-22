РУСАДА сняла обвинения с Хартли и врача «Авангарда» в возможной фальсификации допинг-проб

РУСАДА завершила расследование в отношении «Авангарда».
Напомним, в апреле появилась информация о том, что антидопинговое агентство может отыграть дела против главного тренера Боба Хартли, нападающего Дениса Зернова, а также главного врача омского клуба Дмитрия Батушенко из-за инцидентов, произошедших во время финальной серии Кубка Гагарина.
По версии РУСАДА, Хартли и Батушенко препятствовали процедуре допинг-контроля, а Зернов пытался скрыться от инспектора, который ее проводит.
Инспекторы допинг-контроля посетили расположение «Авангарда» после третьей игры финала Кубка Гагарина. Хартли и Батушенко агрессивно выражали недовольство допинг-инспекторами и не хотели пускали их в раздевалку.
По итогам расследования, с Хартли и Батушенко сняты обвинения в возможной фальсификации допинг-проб.
У «Авангарда» проблемы с РУСАДА. Под угрозой – Хартли и Зернов