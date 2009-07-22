РУСАДА сняла обвинения с Хартли и врача «Авангарда» в возможной фальсификации допинг-проб

завершила расследование в отношении «Авангарда».

Напомним, в апреле появилась информация о том, что антидопинговое агентство может отыграть дела против главного тренера , нападающего Дениса Зернова, а также главного врача омского клуба Дмитрия Батушенко из-за инцидентов, произошедших во время финальной серии Кубка Гагарина.

По версии РУСАДА, Хартли и Батушенко препятствовали процедуре допинг-контроля, а Зернов пытался скрыться от инспектора, который ее проводит.

Инспекторы допинг-контроля посетили расположение после третьей игры финала Кубка Гагарина. Хартли и Батушенко агрессивно выражали недовольство допинг-инспекторами и не хотели пускали их в раздевалку.

По итогам расследования, с Хартли и Батушенко сняты обвинения в возможной фальсификации допинг-проб.

У «Авангарда» проблемы с РУСАДА. Под угрозой – Хартли и Зернов