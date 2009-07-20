Житник о словах Панарина: «Это может отразиться на Знарке – на него неизбежно ляжет часть негатива»

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением об интервью форварда «Рейнджерс» , в котором тот рассказал о своих политических взглядах и отношении к происходящему в России.

– В России широко обсуждается интервью Артемия Панарина, который, подписав контракт с , раскритиковал порядки на Родине. Интересен ваш независимый взгляд из Нью-Йорка на эту дискуссию.

– Никакого скандала не вижу – у нас свободные страны, Панарин просто выразил свои мысли. Политика – это вообще личное дело каждого, а вот религию, может быть, на публике все-таки не стоит обсуждать, здесь, наверное, минус. А так – вполне обычное мнение, право на которое есть у каждого человека.

– В такое принято?

– В принципе публичное обсуждение политики спортсменами – это во многом моветон. Но я не сказал бы, что в Северной Америке от этого все уходят, особенно при новом президенте США. В НБА и американском футболе на него ополчились многие темнокожие спортсмены, в НХЛ таких меньше, но, например, обладатель Кубка Стэнли Смит-Пелли отказался идти с в Белый дом.

– Случайно ли к концу этого сезона Смита-Пелли в «Вашингтоне» выставили на драфт отказов и технично сняли с пробега? Все-таки владельцу клуба Леонсису такой демарш вряд ли понравился, в том числе в плане бизнеса...

– Теория интересная, но, извините за каламбур, черную кошку в темной комнате не стал бы искать. По большому счету в НХЛ всем по барабану, какие у тебя политические воззрения. Ну и потом нужно понимать, что Смит-Пелли – это человек четвертого звена, а Панарин – первого. Звездам в НХЛ всегда позволено чуть больше.

– Какие плюсы и минусы вы видите в дискуссии вокруг Панарина?

– Любое обсуждение – это нормально, главное – никого не затаптывать. У меня есть опасения, что интервью Панарина так или иначе может отразиться на Олеге Знарке – все-таки в условиях поляризации на нового тренера , учитывая все связи, неизбежно ляжет часть негатива.

Я считаю, что в полностью выстроенном обществе такого быть не должно. Но, думаю, это будет, – считает Житник.

Громкое интервью Панарина – о Путине, беззаконии и контракте с «Рейнджерс»