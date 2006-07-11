Регулярный чемпионат КХЛ пройдет с 1 сентября по 27 февраля с паузами на Евротур. Плей-офф стартует 1 марта

КХЛ опубликовала календарь сезона-2019/20. Чемпионат начнется 1 сентября и продлится до 27 февраля.

Старт плей-офф намечен на 1 марта. Седьмой матч финальной серии Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

Каждый из 24 клубов проведет в регулярном чемпионате по 62 матча. По два раза все клубы сыграют между собой (46 матчей), по 10 – с командами своего дивизиона и еще по 6 – с командами соседнего дивизиона своей конференции. Всего будет сыграно 744 матча.

Все матчи всех раундов плей-офф вплоть до финала будут проведены через день.

В расписании сезона предусмотрены паузы на проведение этапов : с 5 по 10 ноября (Финляндия), с 10 по 15 декабря (Россия), с 4 по 9 февраля (Швеция).

Также запланированы паузы на Неделю Звезд КХЛ в Москве (с 11 по 19 января) и новогодние праздники (31 декабря – 2 января).

«Ак Барс» и «Салават Юлаев» проведут между собой шесть матчей в сезоне-2019/20